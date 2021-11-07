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Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta çalışan 17 yaşındaki genci de dağa kaçırmış

Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta çalışan 17 yaşındaki genci de dağa kaçırmış
Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta çalışan 17 yaşındaki genci de dağa kaçırmış

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki nöbetine 797’inci gününde de devam ediyor. İstanbul’da 1992 yılında 17 yaşındayken kardeşi PKK tarafından kaçırılan ağabey de eyleme katıldı. Yeni katılım ile birlikte eylemdeki aile sayısı 240’a yükseldi.

Terör örgütü PKK ağabeyi ile birlikte inşaatta çalışan 17 yaşındaki genci de dağa kaçırmış - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, eylemin 797''inci gününde bir ailenin daha eyleme katılması ile eylemdeki aile sayısı 240'a yükseldi.

Kars'tan Diyarbakır'a gelen ve 1992 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Ejder Çağ için evlat nöbetine katılan ağabey Yasin Çağ, kardeşine teslim olması için çağrıda bulundu.

Kardeşiyle birlikte 1992 yılında bir inşaatta çalıştığını anlatan Çağ, “Kardeşim 17 yaşındayken kayboldu. Bir daha kendisinden haber alamadık. Aldığımız bilgilere göre dağa kaçırıldığını öğrendik. Ben kardeşimin bir an önce gelip teslim olmasını istiyorum” dedi.

Sedat Irmak
 

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