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Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde

Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde
Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 125'inci gününde kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 125'inci gününde de devam ediyor. 23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini kaydetti.

Murat Başal
 

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