Terör örgütü PKK mensubu MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde PKK/KCK milisi ve işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren, 2015 yılında Derecik'ten 4 PKK/KCK mensubu teröristi aracı ile Şemdinli'ye getirdiği tespit edilen terörist Abdulkerim Yılmaz hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” gerekçesiyle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkarılan arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçiş yaptığı öğrenilen ve 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terörist Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.

Utku Şimşek



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