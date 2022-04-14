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Terör örgütü PKK mensubu MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK mensubu MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK mensubu MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olarak 2015 yılından bu yana Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Terör örgütü PKK mensubu MİT tarafından Türkiye'ye getirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde PKK/KCK milisi ve işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren, 2015 yılında Derecik'ten 4 PKK/KCK mensubu teröristi aracı ile Şemdinli'ye getirdiği tespit edilen terörist Abdulkerim Yılmaz hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” gerekçesiyle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkarılan arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçiş yaptığı öğrenilen ve 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terörist Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.

Utku Şimşek
 

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