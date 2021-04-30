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Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı

Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı
Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı

Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde PKK'lı teröristler Irak ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki’yi kaçırmaya çalıştığını bildirdi.

Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristler Musul'a bağlı Sincar ilçesinin Sinoni kasabasında, Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi binasını basarak Iraklı ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki'yi kaçırmaya çalıştığını belirtti. PKK'lı teröristlerin, Binbaşı el-Semmoki'yi kaçırmak için toplamda 15 araç ile binayı bastığını belirten El-Huveyt, "Subayı kaçırmaya çalışan araçlar, Haşdi Şabi güçlerinin bayraklarını taşıyordu. Amaçları Iraklı subayı kaçırıp, dün Musul'da tünel kazmaya çalışırken tünelin patlaması sonucu Musul hastanesine kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan 2 PKK'lı ile takas etmeyi planlıyorlardı" ifadelerini kullandı. Binayı basan PKK'lı teröristlerin, binada bulunan eşyalara zarar verdiğini ve bazı askerlere saldırdıklarını aktaran El-Huveyt, "Yaşanan olayın ardından Irak ordusunun bölgeye sevk edilmesi üzerine PKK'lı teröristler Sincar dağına doğru kaçtılar" dedi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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