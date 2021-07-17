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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 5 PKK’lının teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi” denildi.

Engin Yağcı

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