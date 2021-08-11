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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 6 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 6 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.

Ali Nargüner
 

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