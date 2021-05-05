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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Terör örgütü PKK’dan kaçan 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.

Ali Nargüner
 

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