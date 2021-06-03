İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğini ve 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi” denildi.

Musa Erdoğan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.