Terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl kullandığını anlattı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da bir grup anne, protestoya başlayarak bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını istedi. O günden bugüne 23 aile çocuğuna kavuştu. Bu süreçte teröristlerin yaşına bakmadan çocukları kaçırdığı ve nasıl terörist yaptığı bir kez daha ortaya çıktı.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde kaybolan 11 yaşındaki bir çocuğun da PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Bölücü terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl kullandığını ve onları nasıl terörist haline getirdiğini ise Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkisinde 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve sağ kurtulan Erkan Omay anlattı.

1993 yılında PKK'nın silahsız askerlerin bulunduğu minibüslerin yolunun kesilip kaçırıldıklarını anlatan Omay, “İki otobüs olarak Malatya'dan, Bingöl'e doğru yola çıktık. Yol güzergahında, PKK iki otobüsü alıkoydu. Bizleri bir tepeye getirip kurşuna dizeceklerdi o sırada bir abimiz kaçmayı denedi ama başından vurdular. Bizi kurşuna dizmekten vazgeçtiler, daha sonra apar topar koşturarak götürdüler. Bizlere propaganda yaptılar. ‘Askerliği komando olarak yapan var mı, buraya niye geldiniz öleceğinizi bilmiyor musunuz' diye sordular. Bizi götüren ve otobüsün kapısını açanda Şemdin Sakık'tı. Gece yarısı bir noktada durdurup bizi 3'e böldüler.

Ben en baştaydım 6'ncı sırada bulunan Mehmet Turan'ın sağına geçtim, o sırada en baştan 6 kişi gelsin dediler. Eğer yer değiştirmeseydim kurşuna dizilmeye ben gidiyordum. Bizi ilk alıkoyduklarında böyle şeylerin olmayacağını sadece rehin tutup yetkililerle iletişime geçileceğini söylediler. Ama daha sonra arkadaşlarımızdan iki grubu alıp kurşuna dizdiler. Ondan sonra bizim ellerimizi bağlayıp ağır işkenceler yapmaya başladılar” diye konuştu.

Erkan Omay, kaçmaya çalıştığını ancak 15 yaşındaki bir çocuğu peşinden gönderdiklerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ben kaçmayı denedim, tuvalet ihtiyacım olduğunu söyleyerek elimi çözdürdüm. Bu sırada 15 yaşlarında bir çocuk peşime takıldı. Zaten bunların genellemesi hep çocuktu. 250-300 kişilik bir grup varsa bunların sadece 50'si yetişkindi. Zaten kurşuna dizilen arkadaşlarımızı çocuklara öldürttüler. Özellikle örgüte katılan çocuklar çıkamasın diye yaptırıyorlar.”

"Bizleri ayırarak ilk iki grubu kurşuna dizdiler"

PKK'lı teröristlerin elinden sağ olarak kurtulan askerlerden Erkan Omay, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Bingöl'e 10 kilometre kala PKK'lı teröristlerin yollarını kestiğini ve günlerce alıkonulduklarını ifade eden Omay, “1993 yılında iki otobüs olarak Malatya'dan, Bingöl'e doğru yola çıktık. Yol güzergâhında, PKK iki otobüsü alıkoydu. Bizleri bir tepeye getirip kurşuna dizeceklerdi o sırada bir abimiz kaçmayı denedi ama vuruldu. Bizi kurşuna dizmekten vazgeçtiler, daha sonra apar topar koşturarak götürdüler ve bir noktada durdurup bizi 3'e böldüler. Ben en baştaydım 6'ncı sırada bulunan ve şehit olan Mehmet Turan'ın sağına geçtim, o sırada en baştan 6 kişi gelsin dediler. Eğer yer değiştirmeseydim kurşuna dizilmeye ben gidiyordum. Bizi ilk alıkoyduklarında böyle şeylerin olmayacağını sadece rehin tutup devlet ile iletişime geçileceğini söylediler ama arkadaşlarımızdan iki grubu alıp kurşuna dizdiler. Ondan sonra bizim ellerimizi bağlayıp ağır işkenceler yapmaya başladılar” dedi.

Omay kaçmaya çalıştığını anlatarak şöyle devam etti:

“Ben kaçmayı denedim, tuvalet ihtiyacım olduğunu söyleyerek elimi çözdürdüm bu sırada 15 yaşlarında bir çocuk peşime takıldı zaten bunların genellemesi hep çocuktu. Çocuk silahı üzerime doğrultmuştu, ben arkama birkaç defa bakınca kaçacağımı ayıkmış, hemen yerime geçtim. Daha sonra 35- 40 yaşlarında birine Kürtçe bir şeyler söyledi ama ne dediklerini anlamıyorum. O söylediği kişi bir hışımla yanıma gelip silahı ağzıma dayayıp tetiğe bir bastı ve bana, ‘bir daha denersen ağzını burnunu dağıtırım' dedi. Şans eseri kurtuldum, silah ateş almadı. Hiç unutmam, benim ayaklarıma ve karnıma silahla vurup işkence yapıyorlardı ama ben hiç bir şey hissetmiyordum boş bir odun gibiydim sadece ne zaman öleceğimi düşünüyordum.

Televizyonlarda öldü olarak gösterildim, rahmetli annem benim yassımı tuttu. Ertesi gün bir çatışma başladı. Allah razı olsun bizim askerlerimiz geldi dağ taş asker kaynıyordu. Bir çatışmaya girildi, o sırada bizi açık alana yem olarak bıraktılar kendileri mevzilere saklandılar. Bu bir şerefsizlik o zaman da biz kurtulmamış olsak emin olun 33 şehidi de devlet öldürttü derlerdi Allahtan biz canlı tanığıyız. Çatışmadan sonra arka taraftaki o mavi bereli askerlerimizi gördüğümde dünyalar benim oldu.”

“Astsubay ve bir polisi diri diri gömüp işkence yaptılar”

Erkan Omay, Gara'da 13 şehit verildiğini anımsatarak, “Allah mekânlarını cennet eylesin, bizde aynı akıbeti yaşadık. Bugün diyorlar ki operasyon başarısız oldu, kardeşim başarısız oldu diyen insanlar oradaki atmosferi ve arkadaşlarımızın neler çektiğini bu namussuzların nasıl işkence yaptıklarını bir görsünler. Biz ellerindeyken onların telsizine yansıdı, astsubay ve polisi alıkoymuşlar. Bunları toprağa gömüp ellerindeki kazma küreklerle işkence yapıyorlardı. Ne misafirliği bunlar hain, namussuz, misafir ediyoruz lafları hepsi hikâye. Bugün o mağaraya gidip Gara'nın içerisinden rehineyi çıkartmak emin olun her askerin cesaret edeceği olaylar değil. Hani bizde bir laf vardır, bekara avrat boşamak kolay derler. Bunlar hainlik yaptı, silahsız ve masum insanları öldüremezsin, bu tam bir terör örgütü işidir” diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya