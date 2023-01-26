Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın pankartını asan 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın silüetinin yer aldığı bir bez parçası Beyoğlu'nda asılı bulundu. Üzerinde Öcalan lehine ifadelerin yer aldığı pankart, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekipleri tarafından incelemeye alındı. Emniyet ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında pankartı astığı tespit edilen ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılması (DGH) içerisinde faaliyet yürütüyor olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilen İ.T ve örgüt tarafından suça sürüklenen yaşı küçük F.A. Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 2 şüphelinin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandığı belirtildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan F.A. “Adli Kontrol” şartı ile serbest bırakılırken, İ.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

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