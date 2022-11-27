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Terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çok sayıda telsiz ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi. Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları inceleme altına alındı. Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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