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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-Kilit Operasyonu'nda 17 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya ait toplam bin 43 silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 6 ayda bini aşkın silah ele geçirildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen silahların da yer aldığı bir video yayımladı. Yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam bin 43 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bomba atar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi” denildi.

Yunus Emre Aytekin - Kemal Diri

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