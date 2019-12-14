İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü PKK/YPG ne yapacağını şaşırdı

Terör örgütü PKK/YPG ne yapacağını şaşırdı
Terör örgütü PKK/YPG ne yapacağını şaşırdı

Suriye’nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG terör örgütünün sivil halkın kalabalık olduğu yerlere el yapımı patlayıcı yerleştirdiği, sonra da örgüt mensupları tarafından tespit edilerek imha edildiği görüntülerinin müzahir basında ve sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi alındı.

Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan PKK/YPG terör örgütü mensupları S.T. ve H.Ş.nin ifadelerinde “Kamışlı'nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından el yapımı patlayıcı düzenekleri konulduğunu, yerleştirilen el yapımı patlayıcıların sanki örgüt mensuplarınca tespit edilerek imha edildiği, patlayıcı tespit ve imha görüntülerinin müzahir basında ve sosyal medyada paylaşıldığı, bölge halkına söz konusu el yapımı patlayıcıların Türk güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından eylem yapmak amacıyla yerleştirildiğinin söylendiği, bu sayede halkın Türkiye'ye karşı kışkırtılmak istendiği”ni belirttikleri öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun bölge halkının örgüt mensuplarına sempatisini artırmanın, Türkiye aleyhine propaganda faaliyetleri yürüterek Kamışlı'da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı Harekâtına ve Türkiye'ye karşı gösteri yapmaya zorlamanın bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.