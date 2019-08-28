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Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çekiliyor
Terör örgütü PKK/YPG Suriye sınırından çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti sırasında terör örgütünün Türkiye hududundaki bazı bölgelerden çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da önemli temaslarda bulunurken Suriye sınırından dikkat çeken bir haber geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye ve ABD arasında yürütülen müzakereler kapsamındın Türkiye hududundaki Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgelerden çekildiği iddia edildi. YPG'nin ağır silahlarını da bölgeden çektiği iddia edildi.
Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde kurulan Müşterek Harekât Merkezi geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlamış, birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.

Güvenli bölge planı kapsamında YPG ve DSG'nin şehir merkezlerinden çekilerek ağır silahlarını sınırdan 20 kilometre uzaklaştırması kararlaştırılmıştı.
Bu arada, Akçakale'de iki gündür devriye yapmayan askerî helikopterler yeniden ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı. İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi

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