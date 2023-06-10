Terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya operasyon: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın merkezli 2 ilde (Aydın, İzmir) operasyon düzenlenmiştir. TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı ‘Terörizmin Finansmanı' operasyonu neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine müteakip 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 4 adet cep telefonu, 9 adet örgütsel yayın ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner



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