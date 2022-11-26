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Terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç

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