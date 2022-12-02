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Terör örgütü üyesi olarak aranan şahıs Kuşadası'nda yakalandı

Terör örgütü üyesi olarak aranan şahıs Kuşadası'nda yakalandı
Terör örgütü üyesi olarak aranan şahıs Kuşadası'nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (27) isimli şahıs Kuşadası'nda yapılan operasyonda yakaladı. Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Eser
 

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