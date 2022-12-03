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Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı

Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı
Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ” suçundan aranan O.G. isimli şahıs Söke ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Onur Durmuş - Levent Tuncer
 

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