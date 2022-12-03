Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ” suçundan aranan O.G. isimli şahıs Söke ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Onur Durmuş - Levent Tuncer



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