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Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin’e art arda düzenlediği 2 füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi - Tıkla İzle

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin'e art arda düzenlediği 2 füzeli saldırıda bilanço artıyor. Sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin hedef alındığı 2 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, yaralı sayısının da 30'dan fazla olduğu belirtildi. Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, çok sayıda ambulansın zarar gördüğü bildirildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hamad Alnajjar



 

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