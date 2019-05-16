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Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinde patlama

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinde patlama
Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinde patlama

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin Münbiç kentinde bulunan sözde askeri meclisinin önünde patlama meydana geldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Münbiç kent merkezinde bulunan sözde askeri meclisi önünde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Olayda ölen ve yaralananların olduğu aktarılırken bölgedeki binalar ve araçlarında büyük hasar aldığı kaydedildi.  

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