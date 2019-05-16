Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinde patlama

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Münbiç kent merkezinde bulunan sözde askeri meclisi önünde bomba yüklü bir araç infilak etti.
Olayda ölen ve yaralananların olduğu aktarılırken bölgedeki binalar ve araçlarında büyük hasar aldığı kaydedildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Münbiç kent merkezinde bulunan sözde askeri meclisi önünde bomba yüklü bir araç infilak etti.
Olayda ölen ve yaralananların olduğu aktarılırken bölgedeki binalar ve araçlarında büyük hasar aldığı kaydedildi.
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