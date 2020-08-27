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Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu

Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu
Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu

Şırnak’ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında, terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu.

Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından örgüt güdümünde yayın yapan internet sitelerinde Botan Cudi kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğü açıklandı. Teröristle ilgili olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu teröristin terör örgütünün iddiasının aksine ölmediği tespit edildi.

Bunun üzerine Jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos 2020 günü Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

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