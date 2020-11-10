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Terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

Terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
Terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1’i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçış devam ettiği, ikna yoluyla 1'i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubunun teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i terörden arananlarda ‘gri' kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196'ya ulaşmıştır” denildi.

Musa Erdoğan
 

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