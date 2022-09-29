Terör örgütüne ait 3 ayrı noktada malzeme ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette üç ayrı noktada bir kısmı yaşam malzemelerinden oluşan çeşitli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması genişleyerek devam ediyor.

Ahmet Arslantaş

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