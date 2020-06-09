Terör saldırısı sonrası hastane önünde acı bekleyiş

Van'ın Çatak İlçesinin Narlı Mahallesine bağlı Belbuka Yaylasında yol yapım çalışması yapan işçilerin bulunduğu araca akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce EYP'li saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 2 işçi şehit oldu, biri ağır 8 işçi ise yaralandı. Saldırıda yaralanan işçiler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hasta yakınları ise hastaneye akın etti.

Ağıtlar yükseldi

Hain saldırıda şehit olan şirket işçilelerinden Emrah Baran ve Murat yağdıran'ın yakınları hastanede fenalık geçirirken, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yaktı.

Yaralıların isimleri belli oldu

Saldırıda yaralanan 8 işçi ise acil müdahalenin ardından servise çıkarıldı. Saldırıda yaralanan 8 işçinin isimleri belli oldu. Saldırıda yaralanan Veysel Uçar, Ramazan Ülker, Harun Baran, Burak Baran, Abdullah Dokuz, Cevdet Bağ ve Ali Dülek'in hayati tehlikesi bulunmazken, Oktay Baran isimli işçinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor



Yılmaz Sönmez

