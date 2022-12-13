Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur'un anısına okuluna fidan dikildi

13 Kasım 2022 günü Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Uçar, annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitirmişti. 9 günlük ara tatilin bitmesinin ardından ders başı yapılan okulda Yağmur, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından sırasına karanfiller konularak anılmıştı. Yağmur için ikinci etkinlik ise bugün düzenlendi. Bu amaçla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Yağmur'un anneannesi Neşe Özsoy ile dedesi Mehmet Özsoy okulda bir araya geldi.

Davetliler, Yağmur adına okul bahçesine fidan dikti. Fidanın yanına da “Şehit Öğrencimiz Yağmur Uçar Anısına (2007 - 2022)” yazısı konuldu. Fidanın dikilmesinin ardından davetliler, hep birlikte başta Yağmur olmak üzere terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

“Onu hiç unutmadık”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yağmur aramızdan ayrılalı bugün tam bir ay oldu. Onu hiç unutmadık. Onun adına diktiğimiz fidanın da geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum” dedi.

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