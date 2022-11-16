Terör saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin elindeki gülün sırrı çözüldü

Alınan bilgilere göre, Beyoğlu ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, kanlı saldırıda bomba dolu çantayı caddedeki saksı kenarına bırakan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'li teröristin olay sonrası kaçarken KGYS ve bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerinde elindeki iki dal gül dikkat çekmişti. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan ve beraberindeki Bilal Hassan adlı PKK'lı hücre üyesiyle Suriye'den Türkiye'ye karı-koca kılığında sızan teröristin olay günü saldırı öncesinde zaman ayarlı patlayıcı dolu çantayla bankta otururken yanına yaklaşan bir çiçek satıcısının uzattığı gülü başından savmak ve dikkat çekmemek için satın aldığı öğrenildi.

Boynuna takılı cep telefonu kulağıyla iletişim sağlamış

Teröristin kaçarken dikkat çeken boynuna takılı telefon kulaklığının gizemi de çözüldü. Kadın teröristin kulaklığı hücrenin kilit isimlerinden ve kanlı saldırının Türkiye'deki organizatörü olarak bilinen PKK/YPG üyesi firari Bilal Hassan ile cep telefonu iletişiminde kullandığı tahmin ediliyor. Üzerinde taşıdığı cep telefonu ile bu kulaklık vasıtasıyla hücre üyeleriyle haberleştiği anlaşılan teröristin bağlantı halinde kişilerle yaptığı görüşme trafiği de mercek altına alındı.

Kobani'yle eylemi gerçekleştirenler arasındaki telefon trafiği mercek altında

Dijitaller İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelenirken, biri ABD menşeli olmak üzere 3 ayrı GSM hattı kullandığı öğrenilen kadın teröristin bu hatlara bağlı telefonlardaki görüşmeleri Ayn El-Arab'daki (Kobani'deki) örgüt yöneticileriyle gerçekleştirdiği sanılıyor. Kobani'deki PKK/YPG mensupları ile eylemi gerçekleştirenler arasındaki telefon trafiği ve yazılı mesajlaşmaların üzerinde duran güvenlik ve istihbarat birimleri, teröristlerin eyleme son üç gün kala mesaj trafiğini artırdıklarını, Kobani'den gelen talimat üzerine eylemin yerinin ve saatinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Hücrede yer alan 50 kişiden 21'inin sorgusu tamamlandı

Üzerinde ve evde 3 bin 380 dolar, 5 bin 800 avro, 10 bin TL ve 7 cumhuriyet altını ile muhtelif takılarla yakalanan Ahlam Albashir adlı kadın terörist ile beraber eylemin lojistik boyutunda kilit rol oynayan Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim'e götüren Yasir El-Korali'nin de aralarında olduğu 50 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Şu ana kadar 21 zanlının Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun tamamlandığı aktarılırken, eylem hücresinde yer alan teröristlerin kaçış sürecini yönettikleri anlaşılan Jarkas kardeşler ile firari örgüt üyesi Bilal Hassan ve Ahlam Albashir'i Beyoğlu'na götüren hücre üyesi Yasir El-Korali'nin de aralarında olduğu 29 zanlının sorgusuna ise henüz başlanmadı. Terörist de dahil eylemde yer alan 29 şüphelinin sorgusunun bugün tamamlanması ve yarın mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Sadık Kahraman



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