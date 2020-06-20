Terör, yatırımlara engel olamayacak

PKK'nın yıllardır hastane, havalimanı, okul ve yol yapım çalışmalarına saldırmasına rağmen bölgede yatırımlar teröre inat hız kesmedi.

* Son 18 yılda kara yollarına yapılan 470 milyar liralık yatırımın önemli bölümü bölge şehirlerine yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bölünmüş yol uzunluğu 260 kilometreden dört bin kilometreye çıktı.

* Bingöl, Şırnak, Hakkâri, Ağrı ve Kars'a havalimanları yapıldı. Diyarbakır, Van ve Muş Havalimanlarının terminalleri modernize edildi. Bölgede yeni havalimanları ile yıllık uçak yolcusu sayısı, 436 binden 8 milyona çıktı.

* Bölgedeki şehir hastanelerinden ilki Elazığ'da 2018'de açıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi 2021'de hizmete girecek. Şanlıurfa'da da şehir hastanesi planlanıyor. Diyarbakır Kayapınar'a da planlama yapılıyor.

* Hendek olayları sonrasında TOKİ yoluyla Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te kısa sürede 10 milyar liralık yatırımla 35 bin konut ve iş yeri yapıldı.

* Silvan Barajı devam ediyor. 1,5 milyar liralık proje 2021'de faaliye geçtiğinde, 2 milyon 350 bin dekar arazi sulanacak. Proje binlerce kişiye yeni iş imkanı oluşturacak. Ilısu Barajı'nın birinci türbini de geçtiğimiz haftalarda devreye alınmıştı.

* Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarla Hakkâri ve Şırnak'a da doğalgaz götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki şehirlerimizde fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değildir. Hizmet çıtasını sürekli yükselttiğimiz için elbette yapacak daha çok işimiz, daha çok yatırımımız var ama asıl kritik eşiği aştığımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

​Türkiye Gazetesi