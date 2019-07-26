Terör yıktı, devlet yaptı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami, geçtiğimiz yıllarda teröristlerin hedefi haline gelmiş ve uzun namlulu silahlarla minare hedef alınmıştı. Minaresi ve kubbesinde ciddi anlamda tahriplerin yaşandığı tarihi cami, yıkılıp yeniden inşa edildi.

Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kurban Bayramı'nda camide namaz kılacaklarını belirterek, terör örgütlerine ve uzantılarına asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Kaymakam Pendik, “Malumunuz bu bölge terör yoğunluklu bir bölgeydi. Teröristler burada hem vatandaşlarımızın canlarını mallarını tehlikeye atacak eylemlerde bulundukları gibi hatta birçok sivil şehit de verdik. Böyle hain eylemler yaptığı gibi evlerini yıktıkları gibi ibadethaneleri de harabe haline çevirmişlerdi. Birçok camimizde hala o teröristlerin yapmış olduğu eylemlerin izleri vardı. Bizler hem vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hem de dini ibadetlerini özgürce yaptıkları camileri de imar etme noktasında gerekli gayretleri gösteriyoruz.

Bu camimizde yaklaşık bir yıl oldu. Benden önceki meslektaşım Murat Şener'in başlatmış olduğu bir projeyle devam eden bir proje biz geldiğimizde aynı şekilde devam ettik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız ve bütün devlet büyüklerimiz Beytüşşebap'ı Şırnak'ı yakından takip ettiği gibi bu camiye de büyük maddi manevi desteklerde bulundular. Aynı şekilde yakın zamanda emniyet genel müdür olan eski Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş'ın da hem maddi hem de manevi açıdan birçok destekleri oldu. Hepsinden Allah razı olsun inşallah nasip olursa bayram namazımızı burada kılacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. Caminin, önümüzdeki bayram namazına yetiştirileceği öğrenildi.

Serdar Gükçe