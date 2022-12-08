Terörden arındırılan Gabar Dağı'ndan petrol fışkırdı

Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucundan bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Şırnak'ta görev sırasında 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in adı petrol sahasında yaşatılacak.

Gabar Dağı eteklerinde bulunan Kayaboyun köylüleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini belirtti. Vatandaşların köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kayaboyun köyü sakini Hakan Vural, “Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca, hiç birimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makinelerin, gelen ekipmanların, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalarından dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80'a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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