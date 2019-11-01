Terörden arındırılan ilçede içme suyu kuyusu açıldı

İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi'nin sınırın diğer tarafındaki çalışmaları devam ederken, Resulayn ilçesinde temiz içme suyu temininde yaşanan sıkıntı, Devlet Su İşleri (DSİ) araç ve personellerinin çalışmalarıyla ortadan kaldırıldı. Vali Abdullah Erin'in talimatlarıyla harekete geçen İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, DSİ'nin sondaj makineleri, araç gereç ve personelleriyle sınırın diğer tarafına intikal etti. DSİ'nin tecrübeleri doğrultusunda kuyu açılacak yer kısa sürede tespit edildikten sonra 120 metrede Resulayn'nın temiz içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak bir kuyu açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve sınır boyunca yuvalanan PKK/PYD terör yapılanmasını ortadan kaldırmak amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'ya komşu olan Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinin terörden temizlendiğini ve kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından sağlandığını hatırlatan Vali Erin, sınırın diğer tarafında uzun yıllardır büyük sıkıntılar yaşayan insanların da rahata kavuştuklarını söyledi.

Resulayn ve Tel Abyad'da huzur ve güvenin hakim olmaya başladığını aktaran Vali Erin, kontrol sağlandıktan sonra buraya İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde ilk intikal eden ekiplerin sağlık ve temel ihtiyaç maddelerini temin ettiğini kaydetti. Resulayn'ın uzun süredir temiz içme suyu sıkıntısı yaşadığını bildiklerini ve yaptıkları ilk çalışmalardan birinin, ilçeye temiz içme suyu sağlamak olduğunu dile getiren Vali Erin, “İl Koordinasyon ve Harekat Merkezimizin nezaretinde DSİ araç ve personelleri vasıtasıyla Resulayn'a şu anda yetecek kadar temiz içme suyu kuyusunu kazdık. Şebeke bağlantılarını da en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad merkezinde sivillere yönelik ihtiyaç analizlerimiz yapılıyor, ihtiyaç olduğu halde yeni kuyular açma imkanımız var” diye konuştu.