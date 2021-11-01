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Terörden temizlenen Amanos Dağlarında kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağlarında kartpostallık manzaralar
Terörden temizlenen Amanos Dağlarında kartpostallık manzaralar

Hatay'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonrası terörden arındırılan Amanos Dağlarında kartpostallık sonbahar manzaraları oluştu.

Terörden temizlenen Amanos Dağlarında kartpostallık manzaralar - Tıkla İzle

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesinin, adını akıntısından alan Deliçcay'ın üzerinde bulunan Geçilmez Kanyonu yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olurken sonbaharda ise çınar ağaçlarının sararması ve yaprak dökmesi ile hoş manzaralar oluşturuyor.

Amanos Dağlarının terörden arındırılması sonrası bölge halkının güvenli bir şekilde gezme ve piknik yapma fırsatı buldukları Geçilmez Kanyonu, sonbahar manzaralarıyla da görenleri hayran bırakıyor.
Bölgede yaptığı çardakta yaşayan ve doğanın korunması için çaba gösteren Salih Boz isimli vatandaş, bölgeyi yaz mevsiminde her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiğini ve araç konacak yer kalmadığını sonbaharda ise arı yetiştiricilerinin yoğun olarak bölgede olduklarını anlattı.

Ahmet Seher

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