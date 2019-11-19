Terörden temizlenen Kuzey Suriye'ye ‘Yardım Harekatı'

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Barış Pınarı Harekatı ile birlikte terör unsurlarının temizlendiği Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ve kırsal kesimler ile sınırdaki mülteci kamplarında yardım çalışmaları başlattı. İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, ‘Suriye'ye Yardım Harekatı' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında ekmek yapılması için un, kumanya, battaniye, çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması dağıtıldı.

Kuzey Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan ve iç savaştan kaçarak güvenli bölgelere gelen ihtiyaç sahiplerine insani yardım faaliyetlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Terörden temizlenen bölgelerde şimdi açlık, yokluk ve soğukla mücadele eden Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte sarmak için yardım harekatı kapsamında harekete geçtik. Kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle devletimizle koordineli olarak Kuzey Suriye'de günlük 200 aileye 1000 ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız aralıksız olarak bir ay boyunca sürecek ve toplamda 6 bin aileye ekmek ulaştırmayı hedefliyoruz. Öte yandan ilk etapta sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan 100 kumanya paketini bölgeye ulaştırarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıttık. Soğuk kışı korkuyla bekleyen gözlerde tebessüme vesile olmak ve savaşın içine doğmuş masum çocukların mutluluğunu sağlamak için yine ilk etapta 150 adet kışlık çocuk kıyafeti ve ailelere de battaniye yardımı yaptık” ifadelerine yer verildi.

İDDEF'in fırınlara bulunduğu un desteğiyle ekmek ve lahmacun pişirerek ailelere dağıttığı, mobil ekiplerin araçlar ile kırsal bölgelere ulaşarak gıda ve kıyafet yardımlarını aile ve çocuklara teslim ettiği belirtildi. Yaklaşan kışa dikkat çekilen açıklamada, “Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaş ve terör unsurlarının ortaya çıkmasıyla tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanıyor. Zor durumdaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizle ekmeğimizi şimdilerde bölüşmek çok büyük önem arz ediyor.

İç savaştan ve terör unsurlarından büyük yara alan kardeşlerimize sahip çıkarak, onların ihtiyaçlarını hep birlikte giderebilir, yaralarını sarabiliriz. 12 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Suriye'de, soğuk kışı çaresizce ve endişeyle bekleyen kardeşlerimizin hep birlikte umudu olabiliriz” denildi.

Hayırseverler, un, kumanya, battaniye, çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.