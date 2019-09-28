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Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali

Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali
Terörden temizlenen Uludere'de huzur festivali

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2’incisi düzenlenen gençlik, huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

Uludere ilçesinde ikincisi düzenlenen festivale kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kürtçe şarkılar eşliğinde başlayan festivalde uzun halay kuyrukları oluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde yöreye ait bal tanıtımı yapıldı. Bölgede yürütülen operasyonlar sonrasında huzurun hakim olmasıyla birlikte festivallerin yapılması halk tarafından sevinçle karşılandı. 3 gün sürecek olan festivalin çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edeceği bildirildi. Uludere belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

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