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Teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz
Teröre bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" paylaşmında bulundu.

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