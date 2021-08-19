Teröre büyük darbe! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!"