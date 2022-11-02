Teröre darbe üstüne darbe! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/aY5W65a0Mf
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