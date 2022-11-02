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Teröre darbe üstüne darbe! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı daha etkisiz

Teröre darbe üstüne darbe! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı daha etkisiz
Teröre darbe üstüne darbe! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

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