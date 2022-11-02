Teröre darbe üstüne darbe! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/aY5W65a0Mf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2022

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.