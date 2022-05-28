Teröre geçit yok :18 PKK'lı terörist daha etkisiz!

Terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. SİHA'larla 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken Milli Savunma Bakanlığı açıklama paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.