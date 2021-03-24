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Teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Karataş
 

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