Teröre ve teröriste geçit yok! 5 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" paylaşımında bulundu.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/226jtXTzoW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2022

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