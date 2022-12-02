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Teröre ve teröriste geçit yok! 5 PKK'lı daha etkisiz

Teröre ve teröriste geçit yok! 5 PKK'lı daha etkisiz
Teröre ve teröriste geçit yok! 5 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" paylaşımında bulundu.

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