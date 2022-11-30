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Teröre ve teröriste karşı mücadele sürüyor! 2 PKK'lı daha etkisiz halde

Teröre ve teröriste karşı mücadele sürüyor! 2 PKK'lı daha etkisiz halde
Teröre ve teröriste karşı mücadele sürüyor! 2 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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