Terörist Ahlam Albashır'ı evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edilenler arasında

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri işlemlerinin tamamlandı. Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayına sevk edilmişti. Hacı kod adlı teröristin talimatları doğrultusunda Suriye'den Bilal Hassan adlı teröristle birlikte gelen Ahlam Albashir'in evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edilenler arasında bulunuyor.

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