Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in, İstiklal Caddesinde keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin, caddede yürüdüğü sırada sürekli olarak cep telefonu ile özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.

Sadık Kahraman

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