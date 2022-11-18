Terörist Ahlam Albashir'in taksiyle Esenler'e geldiği görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve onu Esenler'de otomobil ile bekleyen Ahmet Jaskar isimli şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere Ahmet Jaskar isimli şahsın Esenler'de şüpheli Ahlam Albashir'i beklemesi ve Albashir'in taksi ile gelmesi yansıdı. Esenler'de buluşan Jaskar ile Albashir'in Küçükçekmece'de araçla ilerlediği anlar da, güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Sadık Kahraman

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