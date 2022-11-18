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Terörist Ahlam Albashir'in taksiyle Esenler'e geldiği görüntüler ortaya çıktı

Terörist Ahlam Albashir'in taksiyle Esenler'e geldiği görüntüler ortaya çıktı
Terörist Ahlam Albashir'in taksiyle Esenler'e geldiği görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in, taksiyle Esenler’e geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Albashir’i Esenler’de Ahmet Jaskar isimli şahsın beklemesi ve ikilinin buluşup ilçeden ayrılması da görüntülerde yer aldı.

Terörist Ahlam Albashir'in taksiyle Esenler’e geldiği görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve onu Esenler'de otomobil ile bekleyen Ahmet Jaskar isimli şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere Ahmet Jaskar isimli şahsın Esenler'de şüpheli Ahlam Albashir'i beklemesi ve Albashir'in taksi ile gelmesi yansıdı. Esenler'de buluşan Jaskar ile Albashir'in Küçükçekmece'de araçla ilerlediği anlar da, güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Sadık Kahraman

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