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Terörist neredeyse hedef orası! 3 PKK'lı daha etkisiz halde

Terörist neredeyse hedef orası! 3 PKK'lı daha etkisiz halde
Terörist neredeyse hedef orası! 3 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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