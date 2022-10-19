Terörist neredeyse hedef orası! 3 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Terörist neredeyse hedef orası!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/EqSwzscCiv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2022

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