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Terörist neredeyse hedef orası! Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı daha etkisiz

Terörist neredeyse hedef orası! Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı daha etkisiz
Terörist neredeyse hedef orası! Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu. 

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