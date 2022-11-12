Terörist neredeyse hedef orası! Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Wh7pjpTNRu
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