Teröristbaşı Gülen'in yelpazecisi yurt dışında gazete temsilciliği yapmış

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yıllarda çekildiği kaydedilen videolarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşma yaparken bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında duran, uzun zamandır da firari olarak aranan Adem Zengin'in, farklı bir kimlikte Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Zengin'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, farklı bir kimlikle korona virüs tedavisi gördüğü, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından iyileşmeye başlayan Adem Zengin, taburcu edildikten sonra hastane çıkışında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yelpaze sallamasıyla tanınmıştı

İzmir'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Zengin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı videoyla gündeme gelmişti. 1989 yılına ait olduğu düşünülen videoda Gülen, sözde kriz geçirirken hemen yanında oturan Adem Zengin, Gülen'in bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Adem Zengin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gazete temsilciliği yapmış

Öte yandan Zengin'in, İzmir'den mezun olduktan sonra FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmak için Kazakistan'a gittiği, örgüt ile bağlantısını hiç koparmadığı öğrenildi. Daha sonra örgüt tarafından Afrika'ya tayin edilen Zengin'in, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 Kasım 2018 tarihinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu, ancak yurt dışında olduğu için yakalanamadığı bildirildi. Firari olarak aranan şüphelinin, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ve kapanan Zaman Gazetesinin Kazakistan temsilciliği yaptığı, örgüte müzahir dernekte Genel Sekreter olarak görev yaptığına dair beyan bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan FETÖ'yü övmüş

Öte yandan polis ekiplerince yakalanan Adem Zengin'in, kişisel sosyal medya hesabında, 2015 yılına dair paylaşımların olduğu görüldü. Zengin'in en son Kasım 2015'te paylaşım yaptığı ve terör örgütü FETÖ ile elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü paylaşımların bulunması dikkat çekti.

Ali İhsan Çiftçi



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