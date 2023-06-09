Teröristler düdüklü tencere içine EYP yerleştirmiş

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınakları ve mevzilerini tespit ve imha etmek maksadıyla, Adaklı İlçesi Kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Komdando Er Tuncay Tunçbeden-10 operasyonu çerçevesinde tespit edilen taş mevzi içerisinde gömülü vaziyette 1 adet 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş basma düzenekli fünye bağlantısı bulunan el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi

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