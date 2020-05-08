Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'a bağlı Yeşiltepe köyü arazi kesiminde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü PKK mensubu, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Operasyon sonrasında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen 3 uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 5 adet el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitlerinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzur ve güveni için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam etme azim ve kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş