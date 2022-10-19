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Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlere ait toprağa gömülü halde yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, il jandarma komutanlığı ekiplerince kırsal bölgede çalışma yapıldı. Arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu çalışmalarda, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü şekilde ele geçirildi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmaların Cumhuriyet Savcılığınca genişletilerek devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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