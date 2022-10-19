Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, il jandarma komutanlığı ekiplerince kırsal bölgede çalışma yapıldı. Arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu çalışmalarda, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü şekilde ele geçirildi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmaların Cumhuriyet Savcılığınca genişletilerek devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



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