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Teröristlere rahat nefes almak yok! 12 PKK'lı daha etkisiz halde

Teröristlere rahat nefes almak yok! 12 PKK'lı daha etkisiz halde
Teröristlere rahat nefes almak yok! 12 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Halil Özbek

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