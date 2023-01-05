Teröristlere rahat nefes almak yok! 12 PKK'lı daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/pU2GzdJ58L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2023

Oğuzhan Halil Özbek

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